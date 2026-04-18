1976年3月にオープンした熊本県立美術館の開館50周年を記念した式典が開かれました。 式典には木村知事や美術館関係者など約80人が出席。美術館の運営に貢献した団体らに感謝状が贈られました。 県立美術館では、「横山大観 作品の伝統と創造」と「熊本の美150年」が開かれています。