◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)前日の巨人との初戦で、連勝がストップとなっていたヤクルト。2戦目のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から3選手を入れ替え。「3番・キャッチャー」で古賀優大、「6番・ライト」で増田珠選手、「7番・サード」で赤羽由紘選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは奥川恭伸投手。ここまでの2登板ではいずれも勝ち星ならず、待望の今季初勝利なるか、好投に期待