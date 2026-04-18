イラン情勢が落ち着いていく期待が広がり、今後はこれまでの状況を受けた各国経済の状況や金融政策の動向などに市場の注目が移っていくと見られる。 米国の材料としては21日の3月米売上高が注目される。前回2月分は前月比+0.6%と市場予想の+0.5%を超える伸びとなった。2025年以来7カ月ぶりの高い伸び。販促活動が目立った自動車の伸びがけん引したほか、衣料品、趣味・スポーツ・書籍、ガソリンスタンドなどもしっかりで