「楽天−ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）楽天の浅村が待望の今季１号本塁打を放った。５点リードの五回１死一塁、ロッテ先発田中に対しカウント１−１からの１３５キロのフォークを左翼のホームランゾーンに運んだ。「打ったのはフォーク。打てて良かったです」とコメントした。前夜は３安打で今季初の猛打賞。この日は三回の２打席目にも右越え２点二塁打を放っており、この一発で計４打点と大暴れしている