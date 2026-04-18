ついにマイク・タイソンを超える日が来た。５月２日に東京ドームで行われるボクシング興行のチケット販売数が日本史上最多の約５万５０００枚になると、主催する大橋ジムの大橋秀行会長が１８日、明らかにした。この興行は世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチの統一王者・井上尚弥（大橋）―ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦、ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチの王者・井上拓真（大橋）―