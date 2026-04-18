プラモデルなど模型の国内出荷額で８割のシェア（占有率）を誇る静岡市で、「模型の世界首都」として文化的価値を継承するための条例案を市議会最大会派・自民党市議団が議員提案する方針を固めた。議会関係者への取材で分かった。２０日に議員連盟を設立し、産学官で魅力を世界に発信していく考えだ。同市にはミニ四駆などで知られる「タミヤ」など、模型メーカーが集積している。国内最大級の模型見本市「静岡ホビーショー」