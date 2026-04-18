「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）中日の先発・大野雄大投手が二回までアウト全て三振で奪う快投を見せた。初回、先頭の近本から三振を奪った左腕。続く中野に中前打を許したが、怖い森下、佐藤輝から連続三振を奪った。二回も大山、木浪を連続三振に仕留め、中川には粘られて四球を与えたが、最後は坂本を三振に斬った。二回まで６つのアウトをすべて三振で奪う珍しい展開となった大野雄。変化球のキレが抜群で、低め