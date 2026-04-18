キリンビバレッジの子ども健康飲料「つよいぞ！ムテキッズ」（以下、ムテキッズ）が初めて学校給食に継続導入される。継続導入は施設給食としても今回が初めてになる。今回、導入したのは成蹊小学校（東京都武蔵野市）。導入日の4月13日、同校で取材イベントが開催され、「ムテキッズ」（125ml紙パック）を楽しむ2年生108人の給食風景が公開された。同校は今後、全学年・全児童の給食に月4回程度の頻度で「ムテキッズ」を