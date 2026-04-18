メッツの千賀滉大投手が17日（日本時間18日）、敵地でのカブス戦に先発登板。鈴木誠也外野手に先制適時打を許すなど3回1／3を投げて6安打7失点。チームも4－12で大敗し、泥沼の9連敗となった。カルロス・メンドーサ監督は試合後、今季2敗目を喫した千賀の今後について言及した。米地元放送局『SNY』などが試合の様子を伝えている。 ■鈴木誠也に先制タイムリー許す 連敗阻止を託された千賀だったが、