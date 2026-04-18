「警戒心どこかに置いてきたのかな？野生モード、オフすぎん？」とテロップを添えて投稿された野良猫の動画がTikTokで話題になりました。庭の中で、野良猫とは思えない大胆なポーズで寝ている猫ちゃんに、「ノラでへそ天爆睡は初めて見た（笑）」「無防備すぎて可愛い♡」と反響が寄せられています。【写真】大胆すぎる姿に…思わず二度見です投稿したのは、3匹の猫と暮らすニャンプロ（@nyan_plo）さん。自宅の庭にたびた