住宅ローンの繰り上げ返済は、「早く返したほうが得」というイメージがある一方で、「今は損になることもある」といった意見も増えています。 実際にどちらが正しいのか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、繰り上げ返済が損と言われる理由と、判断するためのポイントについて分かりやすく解説します。 繰り上げ返済の基本的なメリット 繰り上げ返済とは、毎月の返済とは別に元金を前倒し