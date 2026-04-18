会談する小泉防衛相（左から2人目）とオーストラリアのマールズ副首相兼国防相（右手前から3人目）＝18日、オーストラリア・メルボルン（共同）【メルボルン共同】小泉進次郎防衛相は18日（日本時間同）、オーストラリア南東部メルボルンでマールズ副首相兼国防相と会談した。両氏は海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型をベースにオーストラリア海軍新型艦を共同開発する契約が締結されたことを確認。小泉氏