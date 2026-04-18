〈クマに9回も襲われ、いずれも生還…70代男性が振り返る『家に帰ったらクマがいた』ときの記憶「口に長靴をくわえて…」〉から続くクマを狩るハンターたちは、文字通り命懸けだ。こちらが銃を持っていても、お構いなしにクマが攻撃してくることも珍しくない。【衝撃】罠にかかって逃げるため、自らの手足を切断…3本足になったクマを見るこれまでクマに9回襲われた経験があるクマ研究家・米田一彦さんの新著『家に帰ったらク