2025年度も販売台数1位に輝いたホンダ「N-BOX」2026年4月6日にホンダから発表されたニュースによると、軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の2025年度（2025年4月から2026年3月）における販売台数が19万8893台を記録しました。これにより、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得。年度の新車販売台数では5年連続、軽四輪車としては11年連続の首位獲得という快挙を成し遂げました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「