生涯、結婚しない人が増えている。東京大学名誉教授の上野千鶴子さんは「男性と女性では、非婚の理由が少し違う。女性は、結婚は不利だと感じている一方、男性は経済力がなければ結婚できないと思い込んでいる」という。歌手のアグネス・チャンさんとの対談をお届けする――。※本稿は、上野千鶴子、アグネス・チャン『報われない社会で、それでも生きる』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／monzenmachi※