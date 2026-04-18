きょう4月18日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系にて、バカリズム×シソンヌ長谷川忍がMCのトークバラエティー「この世界にもう一人いました 〜奇跡のご対面トークショー〜」を放送。人生に一度あるかないかの経験をした「唯一無二」の人が、実は「この世界にもう一人」…？奇跡的な確率で出会えた二人が初めて対面すると、どんな話が飛び出すのか。今までにない“極狭あるある”トーク番組！奇跡的な経験をした方々を、愛を