人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第135話あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】なんじゃ、こりゃ！謎の物体登場公開された『ポケモン』場面カット24日放送の第135話は、ステラフォルムになったパゴゴの力を受け、次々とテラスタルする18体のポケモンたち。一方、ラクリウムを消させまいと、エクスプローラーズも総攻撃を仕掛けてくる。絶体絶命の状