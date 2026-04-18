俳優の山田裕貴（35）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「初めての韓国」と書き出した山田。空港でのオフショットをアップした。映り込んだ空港の広告看板には「BTS」Vの姿が。ファンからは「テテが後ろに…」「うしろにっ、Vがっ、BTSのVがいる」「テテちゃんを背景に素敵」「テテが後ろにいるー」「楽しんできてください！」「美味しい物食べて、アイドルの広告たくさん見て、楽しんで