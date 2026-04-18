中東情勢の影響が食卓にも及び始めています。北九州の郷土料理「ぬか炊き」も今まさに、値上げを迫られる事態となっています。 ■吉原美樹記者「お店には、イワシやサバのおいしそうなぬか炊きが並んでいます。ただ、20～50円、5月から値上げすると書かれています。」北九州市民の台所、旦過市場にある、ぬか炊きの専門店です。イワシとサバのぬか炊きは、市民だけでなく観光客のお土産としても人気ですが、今、商品を