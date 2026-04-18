女優の吉田恵智華（37）が17日までにインスタグラムを更新。「魔女の宅急便」の主人公、キキ風のコーディネートを公開した。吉田は「いつかの思い出お洋服はこれもSamansa Mos2 #ジブリ#ジブリの世界#ジブリパーク#ジブリパークとジブリ展#魔女の宅急便」とコメント。黒いワンピースち赤いリボンを着用した「魔女の宅急便」の主人公、キキ風のコーディネートでジブリの世界を楽しむ様子をアップしている。この投稿にフォロワーか