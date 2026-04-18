【カナダ】 ＊住宅着工件数（3月）21:15 結果23.59万件 予想25.0万件前回25.1万件（25.09万件から修正） ＊国際証券取扱高（2月）21:30 結果61.7億カナダドル 予想N/A前回467.9億カナダドル（467.3億カナダドルから修正） 発言・ニュース】 ＊ベッセント米財務長官 日米同盟、世界の経済安全保障に極めて重要 ＊アラグチ・イラン外相 レバノンでの停戦に伴い、ホルムズ海峡を開通 停戦の