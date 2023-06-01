シェブロンは一時１７７ドル台、エクソンモービルも売りが目立つ＝米国株個別 石油メジャーのシェブロンはイランがホルムズ海峡の封鎖解除で合意との報道に原油安が進んだことで売りが出た。前日終値１８８．１５ドルに対して一時１７７．７５ドル。同じく石油メジャーのエクソンモービル＜XOM＞も大きく売られている。 エクソンモービル＜XOM＞144.28（-7.71-5.07%） シェブロン＜CVX＞