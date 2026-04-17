桜前線が一気に駆け抜けていった信州。そんな桜にまつわる物語をお伝えしていきます。17日は長野市にある「素桜神社の神代桜」です。樹齢1200年以上とも言われ、老木化が進む中、後継となるクローン桜を育てる取り組みも始まっています。太く風格のある幹から何本もの枝を空へと伸ばす一本桜。市街地から車で30分ほど。山間にある長野市芋井地区に素桜神社の神代桜はあります。フランスから「私の研究も日本の植物についてで