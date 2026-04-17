（高雄中央社）南部・高雄市で昨年3月、歩道を歩いていた日本人女性が小型バンにはねられて死亡した事故で、過失致死の罪に問われた男について、台湾高等法院（高裁）高雄分院は17日までに被告側の控訴を棄却した。懲役1年8月とした一審判決が維持された。台湾高雄地方法院（地裁）での一審判決によると、被告は昨年3月15日午後4時過ぎ、小型バンを運転し、高雄市前金区の中華四路を北上。「中華五福」の円形交差点で南側の横断歩