Image: Kickstarter バグるって、気持ちいいよね。海外版ファミコンのNESソフトを素材にして、ビジュアルやサウンドにエフェクトを施す「Glitch Boy」なるレトロコンソールを、Melted Electronicsというガレージメーカーが開発しました。ファミコンを素材にローファイ作品を制作 Image: Kickstarter Glitch