1日に芸能活動再開を発表した広末涼子（45）が17日、インスタグラムを更新。地元高知でのショットを公開した。広末はストーリーズで「たくさんの方々にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございましたin高知」とつづった。イエロー系の衣装でソファに座るショットを公開。地元での活動を終えた様子をうかがわせた。広末は、25年4月に乗用車を運転中に交通事故を起こし、同5月に「双極性感情障害および甲状