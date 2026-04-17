ボートレース桐生G1「開設70周年記念・赤城雷神杯」は17日、第12Rで優勝戦が行われ、1号艇の白井英治（49＝山口）がインから押し切って快勝。22年9月徳山周年以来、3年7カ月ぶり14回目のG1制覇を飾った。賞金1200万円（BOATRACE振興会会長賞含む）を獲得し、ランキング5位に浮上した。4カドから差した土屋智則が2着、井上忠政に競り勝った藤原碧生が3着に入った。白井が貫禄の走りを披露した。優勝戦でインからコンマ05のトッ