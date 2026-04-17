核融合エネルギーは太陽の核融合反応を模倣してエネルギーを生み出しており、人類にとって「究極のエネルギー」と見なされている。新華網が伝えた。安徽省合肥市の未来大科学城に位置するコンパクト核融合エネルギー実験装置（BEST）の建設が着実に進められている。中国の次世代「人工太陽」として、同装置はプラズマの「燃焼」を実現するという使命を担っている。研究計画によると、完成後はデューテリウム（重水素）、トリチウム