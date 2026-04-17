本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/17（金） EUR/USD 1.1650（9.68億ユーロ） 1.1750（9.16億ユーロ） 1.1800（5.24億ユーロ） 1.1815（8.34億ユーロ） 1.1850（6.06億ユーロ） USD/JPY 特段の設定なし GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1750、1.1800、1.1815などに中規模設定が分散している ドル円とポンドドルは、特段の設定みられず