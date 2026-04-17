歩道の脇に置かれた不審な木の板。道のようになっている先に進むと、見えてきたのは湖畔に置かれた“奇妙な台座”です。設置されていたのは「釣り用の台座」。湖を管理する長野県諏訪建設事務所によると、この釣り用の台座は3月に住民の通報で見つかりました。県の許可を得ていないことから、河川法違反の「不法占用」にあたるといいます。近隣住民からは「5〜6年前からある、確実に。撤去してほしい」「勝手に無許可で改造するの