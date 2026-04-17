＜ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント最終日◇17日◇箱根カントリー倶楽部（神奈川県）◇7060ヤード・パー71＞首位と2打差の5位タイから出た〓橋竜彦が、5バーディ、ボギーなしの「66」で回り、トータル8アンダーで逆転優勝。シニア初優勝は、2006年のレギュラーツアー「日本ゴルフツアー選手権」以来、20年ぶりの美酒となった。〔写真〕奥様は元アイドルゴルファー1打リードで迎えた18番パー4。グリー