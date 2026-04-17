＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞1998年度生まれの黄金世代の一人、山路晶が5バーディ・ボギーなしの今季自己ベストとなる「67」で回り、首位と1打差の2位で飛び出した。2021年「ヨネックスレディス」（2位T）以来、5年ぶり4度目となる自己最高のスタート。現地ウェイテイングから繰り上げで出場が決まった27歳は、笑顔でクラブハウスに戻ってきた。【写真】あま