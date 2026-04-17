Snow Man向井康二（31）が、16日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。デート企画に挑戦、その様子をVTRで見ていた出演者たちが大絶賛した。向井は今回のデートのテーマを「俺のカッコいい所だけを見てほしいデート」とし、3時のヒロイン福田麻貴（37）とのデートロケのVTRが流された。東京・恵比寿で待ち合わせをし、河口湖へ向かった。車は長距離でも快適に過ごせるハイエースを用意。2時間半のドライブ