「ドラゴンズのことを『今日は負けた……』とか。『今日勝った！』とか言ってるのはバカだと思う。もう、勝ち負けじゃないから」4月14日、熱狂的中日ファンとして知られ、球団創設90周年アドバイザーもつとめるロックバンド『サカナクション』のボーカル・山口一郎が、ラジオ番組でドラゴンズへの“偏愛ぶり”を熱弁。勝ち負けにこだわるファンに対しての発言が、良くも悪くも物議を醸している。「山口さんは14日の『サカナクシ