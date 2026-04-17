チンドン屋になりたい…24歳の若者が飛び込んだ“今どきじゃない”世界とは――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、“チンドン屋”の世界に憧れ、師匠のもとに弟子入りした24歳の若者を追った「僕と師匠とチンドン屋〜24歳 令和の師弟物語〜」を、19日に放送する。街を練り歩く風知さん、足立さん(左から)にぎやかな音と派手な装いで街を練り歩き、人を呼び込み、