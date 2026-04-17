ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月16日より、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を新たな食べ方で楽しむことのできる新商品「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を販売している。ビッグボーイ「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」200g「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」は、ビッグボーイの看板メニューである“大俵ハンバーグ”や、“燻製ベー