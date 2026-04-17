宝くじで9億8700万円！超高額の当選者が出たのは、名古屋市南区の売り場でした！ 【写真を見る】宝くじ1等 9億8700万円が出た！名古屋･南区｢イオンモール新瑞橋｣の売り場 ｢夢の世界｣｢ラッキーな人だ…｣ 当選確率は“約1000万分の1” （平野菫記者）「こちらのイオンモール内にある、宝くじ売り場で9億円を超える高額当選が出たということです」 みずほ銀行宝くじ部によりますと、4月10日に抽選があった数字選