相手に気持ちよく動いてほしいけれど、伝え方を1歩間違えると角が立ってしまうもの。職場でも家庭でも、誰かに何かをお願いしたり、改善を求めたりする際の「言い回し」に頭を悩ませたことは誰しも経験したことがあるでしょう。B.B軍曹さんが投稿した『相手を動かす夫の伝え方』はそんなコミュニケーションの迷宮を鮮やかに解き明かす「魔法のルール」を教えてくれる作品です。【漫画】『相手を動かす夫の伝え方』（全編を読む）物