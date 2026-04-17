ウェッジ部門は3月に発売された『SM11』が好調なセールスで1位を独走。2位にも『SM10』が入り、今年もボーケイ人気は健在だ。一方で、キャスコの『ドルフィンシリーズ』が5位と10位にランクイン。さらにフォーティーンの『FR-5』が7位、クリーブランドのキャビティウェッジ『CBZ』も8位に入っており、お助け要素のある“非ツアー系”ウェッジの人気も高い。ウェッジの最新販売状況について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞