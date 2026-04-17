バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、「DXギャバリオンドルネード」(6,600円)を4月18日に発売する。2026年9月発送予定「DXギャバリオンドルネード」(6,600円)「DXギャバリオンドルネード」は、武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新発売アイテム。スピーカーが搭載されており武器モードでは攻撃音が楽しめます。またドラゴン型