重油高騰の影響は、愛知県新城市の入浴施設にも影響を与えていました。 【写真を見る】入浴施設は重油が底尽き…臨時休業に ｢まさかこんな事態が起きるとは｣ イラン情勢で高騰 1リットル100円→160円ほどに （青木まな記者4月17日午前11時半ごろ）「湯谷温泉街の日帰り入浴施設の入り口には、“臨時休業”を告げる看板が置かれています」 愛知県新城市の多目的入浴施設「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」は、地域の憩いの