中国ラーメン揚州商人は4月20日より、期間限定メニュー「冷しタンタン麺」を発売する。昨年約4.7万杯を販売した人気メニューで、首都圏38店舗にて展開。販売期間は10月中旬頃までを予定している。価格は税込1,170円〜1,190円。〈冷しタンタン麺〉香ばしいゴマペーストをベースに、豆板醤･甜麺醤･柱候醤など本場中国の調味料を重ねた濃厚なスープに、お酢を加えることで後味は爽やかに仕上げた一杯。「濃厚さ」と「涼やかさ」を両立