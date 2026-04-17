演歌歌手の藤あや子が16日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおに勧められた品を絶賛した。【映像】藤あや子、24歳年下夫からの“小粋なプレゼント”に反響この日、藤は「今年誂えた藤のお着物」と切り出し、藤の花が描かれた着物姿を公開。「雅で高貴なイメージで大好きです」とつづった。続けて、収録後に帰宅すると「お取り寄せした物が届いてました」と明かし「サンドの伊達ちゃんがお