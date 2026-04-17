＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞プロ2年目の23歳・六車日那乃が8番パー3（実測値182ヤード）で5Uを振り抜き、ホールインワンを達成した。【ライブ写真】同期の都玲華さんもミニスカスタイルツアーでは、アマチュアとして出場した2022年「大東建託・いい部屋ネットレディス」初日以来。プロ入り後では初のエースとなった。この日は1イーグル・2バーディ・1ボギー