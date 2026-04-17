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テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、２月以降の下降トレンド終了、反発はどこまで続くか 0.5943ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.5902一目均衡表・雲（上限） 0.5900エンベロープ1%上限（10日間） 0.5897一目均衡表・雲（下限） 0.5888現値 0.5862100日移動平均 0.5843200日移動平均 0.584210日移動平均 0.5806一目均衡表・転換線 0.580421日移動平均 0.5802一目均衡表・