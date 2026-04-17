Rシリーズ左から「HDC-3200R」「HDC-3500RV」「HDC-5500RV」「HDC-5500R」「HDC-3500R」 ソニーは、業務用カメラの新商品「Rシリーズ」5機種と、カメラコントロールユニット「HDCU-3500R」、3D LUTオプションボード「HKCU-LUT35」を8月に発売する。ラインナップと価格は以下の通り。なお、カメラはシステム構成によって価格が異なる。 システムカメラ「HDC-5500R」15,400,000円前後