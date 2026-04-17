Rシリーズ左から「HDC-3200R」「HDC-3500RV」「HDC-5500RV」「HDC-5500R」「HDC-3500R」

ソニーは、業務用カメラの新商品「Rシリーズ」5機種と、カメラコントロールユニット「HDCU-3500R」、3D LUTオプションボード「HKCU-LUT35」を8月に発売する。ラインナップと価格は以下の通り。なお、カメラはシステム構成によって価格が異なる。

システムカメラ「HDC-5500R」 15,400,000円前後 システムカメラ「HDC-5500RV」 16,500,000円前後 システムカメラ「HDC-3500R」 13,200,000円前後 システムカメラ「HDC-3500RV」 14,300,000円前後 システムカメラ「HDC-3200R」 9,900,000円前後 コントロールユニット「HDCU-3500R」 3,300,000円 オプションボード「HKCU-LUT35」 550,000円

マルチフォーマットポータブルカメラ「HDC-5000シリーズ」と「HDC-3000シリーズ」の特徴を引き継ぎながら、撮像性能やシステム拡張性といった基本性能を向上させた新しいシステムカメラシリーズ。型番にVが付くモデルは、バリアブルND標準搭載モデルとなっている。

グローバルシャッター機能付き2/3型3板式4K CMOSイメージセンサーの高い撮像性能を生かし、既存のHDC-5000シリーズ/HDC-3000シリーズより広範囲なダイナミックレンジに対応するとともに、ビデオトランクやプロンプター伝送といった映像伝送機能を強化することで、撮影現場に合わせたより柔軟なシステム構築を可能にした。

-64dBの優れたSN値により、画質への影響を抑えながら感度やダイナミックレンジのバランスを保ち、シーンに応じた感度選択ができる機能や、ダイナミックレンジの拡張による白飛びを抑える撮影を実現する機能を搭載。

日の当たる場所と影が混在する屋外スタジアムや、強い照明を利用する音楽ライブ会場などにおいて、より自然で立体感のある映像撮影が可能になる。

HDC-3500R/RVとHDC-3200Rは、今回発売されるオプションボードHKCU-LUT35をインストールしたカメラコントロールユニットと接続して利用することで、より高度かつ制作意図を反映させた色彩調整が可能となる3D LUTでのオペレーションが行なえる。

より柔軟なシステム構成を実現するため、伝送機能を強化。HDC-5500R/RVは新たに1.5G SDI×2系統でのビデオトランクに対応。HDC-3500R/RVは、新たな伝送方式HB+に対応することで、3G SDI×1系統および1.5G SDI×2系統のビデオトランクとプロンプター伝送に対応した。

HDC-5500R/RV、HDC-3500R/RVでは、7.4型有機ELカラービューファインダー「HDVF-EL760」などを搭載できる大型ビューファインダーのスライド機構を標準で搭載。

ビューファインダーを任意の位置で固定できるようになり、ファインダーを三脚の回転軸に近づけた位置で固定して操作を安定させるほか、撮影者とカメラ本体の間で距離が取れない設置環境ではビューファインダーを前にスライドさせて見やすい距離を保つなど、より快適な操作性を実現している。