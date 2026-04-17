ＮＰＢエンタープライズは１７日、８月９日から中国・杭州市で開催される「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンＵ−１２日本代表監督を桑田真澄氏が務めることが決定したと発表した。桑田氏は現役時代は巨人、パイレーツでプレー。２１年から巨人のコーチとなり、２４年からは２軍監督を務めた。今季から、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのＣＢＯに就任している。▽桑田