母校を訪問し、小学6年生の時の担任から花束を受け取る大山親方（右）＝17日、埼玉県所沢市大相撲の大山親方（元小結北勝富士）が17日、母校である埼玉県所沢市の南小学校を訪問し、700人近い児童と交流した。5月30日に東京・両国国技館で開催する引退相撲に約100人を招待する予定。「子どもの頃の記憶は長く残る。大相撲という日本の伝統文化に触れてもらいたい」と思いを語った。インタビューコーナーで、幼い頃は牛乳を1日4