丸源ラーメンは5月14日より、期間限定メニュー「丸源特製 麻辣湯麺」を発売する。価格は税込1,023円。全国販売に先駆け、4月16日から20店舗で先行販売を開始している。【画像を見る】丸源ラーメンの看板商品の肉そば、餃子、鉄板玉子チャーハンの画像はこちら〈丸源特製 麻辣湯麺〉醤油ベースのスープに、彩り豊かな具材を合わせた一杯。6種の香辛料をブレンドした奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさで、食欲を刺激する味わいに